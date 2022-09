Hazard se reapresenta no Real Madrid e causa boa impressão - Foto: Divulgação/Real Madrid

Hazard se reapresenta no Real Madrid e causa boa impressãoFoto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 06/09/2022 19:57

Depois de quase dois anos de jejum, Hazard finalmente voltou a marcar na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o atacante belga fez o último gol da vitória do Real Madrid sobre o Celtic por 3 a 0 no Celtic Park . Com o resultado, inclusive, o clube espanhol assumiu a liderança do Grupo F.

Antes desta noite, o último gol de Hazard na competição havia acontecido no dia 25 de novembro de 2020. Na ocasião, o camisa 7 abriu o placar de pênalti para o time Merengue na vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 1. A partida em questão era válida pela quarta rodada da fase de grupos.



Nesta noite, de acordo com dados do site "SofaScore", Hazard também acertou mais de 93% dos passes tentados, venceu três duelos pelo chão e conseguiu uma interceptação. Além disso, se movimentou bastante no campo durante todo o jogo. Não por acaso, após a partida, recebeu elogios do goleiro Courtois.

"Hazard é um jogador fabuloso. Assim que se acostumou com a velocidade do jogo, ele foi importante para nós aqui. Foi a chance de mostrar ao treinador que está pronto para jogar mais minutos e mais vezes", disse o compatriota Courtois.