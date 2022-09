Vinicius Júnior marcou o primeiro gol da vitória do Real Madrid sobre o Celtic - ANDY BUCHANAN / AFP

Publicado 06/09/2022 18:44

Rio - Sem dificuldades, o Real Madrid venceu o Celtic por 3 a 0, na Escócia, e garantiu seus primeiros três pontos na Liga dos Campeões da Europa. Vinícius Jr., Luka Modric e Eden Hazard marcaram os gols da partida. Com o resultado, o clube merengue assumiu a vice-liderança do Grupo F da competição.

Na outra partida do grupo, o Shakhtar Donetsk venceu o RB Leipzig, por 4 a 1, na Alemanha. Por conta dos gols marcados, a equipe ucraniana acabou passando o Real Madrid, e assumiu a liderança do grupo.

COMEÇO MORNO E TENSÃO NO REAL



O primeiro tempo foi bastante morno, com bons ataques de ambas as equipes. O Celtic chegou a fazer uma boa pressão, inclusive com uma finalização de McGregor batendo na trave. Pelo lado do Real Madrid, a etapa inicial foi marcada pela perda de Karim Benzema, que se lesionou aos 29 minutos, e deixou o campo para a entrada de Hazard.

Mesmo com a saída do artilheiro, a equipe de Carlo Ancelotti seguiu pressionando bastante, e podia ter aberto o placar com Vinicius Júnior, aos 42 minutos. O brasileiro passou da marcação e saiu cara a cara com o goleiro Joe Hart, mas acabou não finalizando bem, perdendo a melhor chance do clube merengue na etapa inicial.

DOIS GOLS EM QUATRO MINUTOS

No segundo tempo, o Real Madrid aumentou ainda mais a sua pressão, e conseguiu abrir o placar logo aos 10 minutos, em jogada iniciada por Federico Valverde na ponta direita. O uruguaio avançou bem pela marcação e cruzou na medida para Vini Jr, que finalizou no canto esquerdo do goleiro Hart, abrindo o placar para o clube espanhol.

Quatro minutos após o gol do cria da base do Flamengo, o Real Madrid aumentou o placar. Desta vez, Hazard soltou para Modric, que limpou bem a marcação e conseguiu a finalização de três dedos, fazendo com que o goleiro da equipe escocesa não conseguisse fazer a defesa.

PRESSÃO ATÉ O FIM

Mesmo com o placar favorável, a equipe do Real Madrid não recuou, e seguiu pressionando o Celtic. Aos 31 minutos, Toni Kroos lançou para Daniel Carvajal, que conseguiu fazer um passe de primeira para Eden Hazard. Com calma, o belga, já sem goleiro, apenas completou para a rede, marcando pela primeira vez na temporada.

Após o terceiro gol, o Real Madrid seguiu pressionando a defesa da equipe escocesa, e teve a chance de fazer o quarto tento aos 44 minutos, em chute de Rodrygo. Porém, o brasileiro chutou por cima da meta defendida por Joe Hart.

Agora, o Real Madrid volta a campo no domingo (11), para enfrentar o Mallorca, às 9h (horário de brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Já o Celtic se prepara para o duelo com o Livingston, no sábado (10), às 11h (de brasília), pela sétima rodada do Campeonato Escocês.