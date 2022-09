Taça da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Taça da LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 06/09/2022 17:20

Rio - A Conmebol vem discutindo a possibilidade de aumentar as premiações da Libertadores no ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", a entidade avalia um reajuste de até 20%. O acréscimo incluiria também fases intermediárias da competição como a de grupos e também às oitavas de final.

Estas etapas da Libertadores estão com os valores congelados desde 2019. O aumento agradaria bastante as federações de país que não vem tendo desempenho esportivo tão positivo. Os brasileiros vem dominando a competição e estão próximos de realizar a terceira final seguida apenas com clubes do país no torneio, além de conquistar a taça pela quarta vez consecutiva.

O aumento seria de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) para 1,2 milhão de dólares (R$ 6,2 milhões) a cota de cada jogo como mandante na fase de grupos, totalizando 3,6 milhões de dólares (R$ 18,7 milhões) para cada clube.

Nas oitavas, o valor passaria de 1,05 milhão de dólares para também 1,2 milhão de dólares e as quartas, que atualmente rende 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) poderá chegar a 1,8 milhão de dólares (R$ 9,3 milhões). A porcentagem de acréscimo nas cotas deve variar entre cada fase.



Para os finalistas também haverá um aumento. O vice-campeão atualmente recebe 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões) e poderá receber 7 milhões de dólares (R$ 36,3 milhões) no ano que vem. Já o campeão que embolsa 16 milhões de dólares (R$ 83 milhões) poderá receber 18 milhões de dólares (R$ 93 milhões).