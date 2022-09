Tite fala sobre relação com Neymar e exalta camisa 10 da Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/09/2022 21:41 | Atualizado 06/09/2022 21:41

Nesta terça-feira, o técnico Tite abriu o jogo e revelou como pretende utilizar Neymar na Seleção Brasileira. Em entrevista à TNT Sports, o treinador destacou que o atacante não é mais um atleta de lado, como foi no Barcelona e nas Copas de 2014 e de 2018. Dessa forma, Tite vê o camisa 10 como um jogador de centro.

"A função do Neymar é naquele bolsão pela esquerda. No PSG tem Messi na direita, Mbappé por dentro, tem dois alas na amplitude, o que favorece o Neymar. Na Seleção, ao invés de alas, temos externos. Assim, ele tem espaço maior de construção, de movimentação, de criatividade. Ele tem um 9 mais atacando espaço, outro segundo meio campista trabalhando na direita, ele na esquerda", disse Tite.



"Mas do lado, Neymar, nunca. Não, ele é de centro. Às vezes a gente tem utilizado ele com Paquetá, com dois atacantes de lado de campo. Ele pode ter também Gabriel Jesus ou Richarlison ao lado, com eles fazendo função que o Mbappé fez hoje. Essas são as duas variações táticas mais importantes da seleção. O Neymar de lado é o de 2014, o de 2018, o do Barcelona. Não é o atual", completou.

Em tempo: vale lembrar que o técnico Tite convocará a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 11h. Isso porque o Brasil fará jogos amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente. Esta, aliás, será a última lista antes da derradeira para a Copa do Mundo.