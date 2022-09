Tuchel revelou que suas atribuições extrapolavam as quatro linhas, pois tinha que lidar com a 'gestão' do estafe dos astros - AFP

Tuchel revelou que suas atribuições extrapolavam as quatro linhas, pois tinha que lidar com a 'gestão' do estafe dos astros AFP

Publicado 06/09/2022 17:18

O técnico Thomas Tuchel analisou a derrota do Chelsea para o Dínamo Zagreb por 1 a 0 , nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo E da Champions League. Nesse sentido, ele admitiu uma atuação aquém do time e destacou que, após o gol sofrido, os Blues apresentaram dificuldade para reverter o cenário negativo.

"Foi um desempenho inferior da nossa parte e foi a mesma história de sempre. Tivemos um começo ok, não terminamos as nossas oportunidades, não sentimos quando deveríamos resolver esse problema nos primeiros 15-20 minutos, depois sofremos no contra-ataque, que foi muito fácil. A partir daí, nós tivemos dificuldade", disse Tuchel.

Na volta do intervalo, o treinador promoveu as entradas de Ziyech e Broja nos lugares de Azpilicueta e Aubameyang. Tuchel também revelou uma conversa com o time para mudar a postura dentro de campo na etapa final, mas o Chelsea não conseguiu balançar as redes da equipe croata.

"Fizemos algumas alterações (ao intervalo), encorajámo-los, dissemos-lhes para jogarem com mais emoções e serem mais duros. Para avançarem. Mas foi obviamente difícil para nós naquele momento", analisou o treinador.

Após a inesperada derrota, o Chelsea vira a chave para a Premier League. Os Blues voltam a campo no sábado, às 8h30 (de Brasília), quando enfrenta o Fulham. Já o próximo compromisso da Champions League está marcado para acontecer na quarta-feira da semana que vem, às 16h (de Brasília), contra o RB Salzburg.