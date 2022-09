Dínamo Zagreb surpreendeu e venceu o Chelsea na Champions League - DENIS LOVROVIC / AFP

Publicado 06/09/2022 16:32

Rio - O Dínamo Zagreb surpreendeu e derrotou o Chelsea por 1 a 0 na estreia da Premier League. Com gol de Orsic na primeira etapa, a equipe mandante conseguiu ser mais perigosa ao longo do jogo, mas não conseguiu ampliar o marcador. Os ingleses pressionaram no fim do jogo, mas pararam na trave e em Livakovic.



GRANDE SURPRESA

Apesar da posse de bola, o Dínamo Zagreb conseguiu ser mais objetivo. Aos 12 minutos, Orsic arrancou com a bola antes do meio de campo, ficou cara a cara com Kepa e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 29, os croatas tiveram outra oportunidade com Ademi recebendo passe na entrada da área e batendo para grande defesa do espanhol.



MAIS UM SUSTO

No início da segunda etapa, o Chelsea empatou com Aubameyang, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR e da nova tecnologia do impedimento semiautomático, que flagrou Chilwell em posição irregular. O Dínamo Zagreb respondeu com Ristovski recebendo passe de fora da área e soltando uma bomba para defesa de Kepa antes da bola pegar no travessão.



PRESSÃO INSANA

Aos 39 minutos da segunda etapa, o Chelsea quase chegou ao empate após Reece James receber uma bola pelo lado direito da área, cortou o defensor e finalizou na trave. No ataque seguinte, Mount recebeu uma bola cruzada na área e finalizou de primeira para grande defesa de Livakovic.