Molenbeek anuncia Vinicius LopesFoto: Divulgação

Publicado 06/09/2022 15:22

Nesta terça-feira, o RWD Molenbeek, da Bélgica, anunciou a contratação por empréstimo do atacante Vinicius Lopes, do Botafogo. O jogador assinou vínculo até o meio de 2023. Ele é o sexto jogador alvinegro a ser repassado ao clube europeu, que também tem o norte-americano John Textor como acionista.

| Vinicius komt naar Molenbeek om extra doelpunten te scoren. L’attaquant brésilien arrive en prêt pour une saison !



"Vinicius chega ao Molenbeek com pontos extras. O atacante brasileiro chega por uma temporada", diz a publicação.

Como parte da reformulação do elenco, que recebeu mais de 20 novos jogadores em 2022, a diretoria do Botafogo encontrou destinos para aqueles que perderam espaço para os recém-contratados. Com o acionista majoritário em comum, os volantes Barreto e Luís Oyama, o meia Juninho, e os atacantes Rikelmi e Ênio também foram encaminhados ao clube belga. O objetivo do time é subir para elite do futebol local.

No entanto, ao mesmo tempo que libera jogadores para outro clube sob influência de Textor, o Botafogo recebeu de volta alguns jovens atletas do Crystal Palace, ou da academia do empresário nos Estados Unidos. Fazem parte da lista o boliviano Sebastian Joffre, que está no time B, o americano Jacob Montes e o colombiano Dylan Talero.