Mbappé renovou contrato com PSG até 2025 - Foto: Franck Fife/AFP

Mbappé renovou contrato com PSG até 2025Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 06/09/2022 14:42

Mesmo com o desejo de se transferir para o Real Madrid, Mbappé optou por renovar com o PSG. Durante a longa negociação, a imprensa francesa publicou que o presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a se envolver. E o atacante confirmou, em entrevista ao jornal 'New York Times', que o político pediu pela sua permanência.

"Jamais imaginei que falaria com o presidente sobre o futuro de minha carreira. É algo louco, realmente louco. Ele me disse: 'Quero que fique. Não quero que vá agora. É muito importante para o país. Tem tempo para ir, pode ficar mais um pouco'", revelou Mbappé.



O atacante admitiu que o pedido também pesou na sua decisão. Além disso, o PSG ofereceu aumento salarial e a promessa de que ele teria poderes para opinar sobre elenco e outros assuntos relacionados ao time.



Entretanto, Mbappé não descartou se transferir para o Real Madrid no futuro e mostrou carinho pelo clube espanhol. "Nunca estive lá, mas parece como se fosse minha casa ou algo parecido".