Douglas Luiz deve deixar o Aston VillaDivulgação: Instagram/Douglas Luiz

Publicado 06/09/2022 16:07

Sem interesse em renovar com o Aston Villa, o ex-jogador do Vasco, Douglas Luiz ficará livre no mercado a partir de janeiro de 2023. O volante pretende deixar Birmingham, na Inglaterra, e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube que esteja interessado em seu futebol. As informações são do portal "Uol".

Douglas Luiz estava com a expectativa de ser vendido e chegou a ser sondado pelo Milan. Além do interesse do clube italiano, o Arsenal se empenhou, nos últimos momentos da janela de transferências, na tentativa de contratar o brasileiro. Contudo, o clube inglês teve três ofertas recusadas, sendo a última delas de 25 milhões de libras (R$ 151 milhões).

Apesar de ter planos de deixar o Aston Villa, o volante busca um novo rumo na própria Premier League. Ele teve seu primeiro contato com a liga em 2017, quando foi para o Manchester City. Porém, foi emprestado ao Girona, da Espanha, por questões burocráticas.

Cumprindo sua quarta temporada no Aston Villa, Douglas Luiz fez 117 jogos pelo time, marcou sete gols e deu oito assistências.