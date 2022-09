Haaland foi o destaque do Manchester City na vitória sobre o Sevilla - Divulgação/@ChampionsLeague

Publicado 06/09/2022 18:26

O "cometa Haaland" passou pela Espanha. Em noite histórica do centroavante, o Manchester City bateu o Sevilla por 4 a 0 no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela primeira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. Phil Foden, Rúben Dias e o norueguês (2x) marcaram os gols dos Citizens no jogo.

Cabe destacar que, ao balançar as redes duas vezes nesta noite, Haaland chegou à marca de 25 gols na Liga dos Campeões em apenas 20 jogos disputados. Nenhum outro jogador conseguiu atingir este feito tão rapidamente quanto o atacante norueguês.

PLACAR ABERTO

Depois de tanto pressionar o Sevilla, o Manchester City conseguiu inaugurar o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo. Foden acionou De Bruyne pelo lado direito, que, já dentro da área, cruzou na medida para Haaland botar os Citizens na frente.



JOGO DECICIDO

Na volta do intervalo, o City manteve a pegada e, em menos de dez minutos, confirmou a vitória. Aos 12 minutos, Foden recebeu na área, abriu espaço e bateu de perna esquerda no canto do goleiro, sem chances de defesa. Já aos 21, Foden bateu cruzado da entrada da área, mas Bono espalmou. No rebote, Haaland apareceu e fez o terceiro do time de Manchester.

MAIS UM NO APAGAR DAS LUZES

Mesmo com a vitória praticamente assegurada, o City não recuou e fez mais um. Já nos acréscimos, Mahrez acionou João Cancelo pela direita, que cruzou rasteiro para Rúben Dias. Livre na área e com o goleiro já vendido no lance, o zagueiro só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

AGENDA

Agora, o Manchester City vira a chave para a Premier League. A equipe de Pep Guardiola volta a campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Tottenham. Já o Sevilla tem compromisso pela La Liga. O time de Julen Lopetegui medirá forças com o Espanyol, às 11h15 (de Brasília), também no sábado.