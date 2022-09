Fernando Diniz busca ajuste na defesa do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fernando Diniz busca ajuste na defesa do Fluminense

Publicado 07/09/2022 10:14

Com o fim da invencibilidade de 13 jogos na derrota por 3 a 0 para o Internacional, o Fluminense deu início a uma nova sequência, só que desta vez negativa. Desde aquele duelo no Beira-Rio, a defesa tricolor chegou ao sexto jogo seguido sofrendo gols. E nesse período, só conseguiu vencer uma vez.

Seja com falhas individuais, como contra Fortaleza, Inter e Corinthians, ou por mérito dos adversários, um dos pontos fortes do time comandado por Fernando Diniz se mostrou muito vulnerável. Foram 11 gols sofridos no período, quase dois por jogo.



Durante a invencibilidade, por exemplo, o Fluminense não foi vazado em sete partidas. A última vez aconteceu justamente na 13ª, contra o Cuiabá. Devido a esse momento de queda, o Tricolor saiu do G-4 do Brasileirão e não apenas perdeu a chance de se aproximar do líder Palmeiras, com agora ficou mais distante.



"Se analisar o sistema defensivo pelos gols tomados é fácil. A gente ofereceu poucas chances aos adversários. Foram gols extremamente difíceis de acontecer (contra Palmeiras e Athletico, os dois últimos jogos). Não pode falar que o sistema defensivo está ruim. No Internacional, nós fomos mal como um todo. Estamos atentos para fazermos mais. Estamos quebrando a cabeça para arrumar os detalhes", disse Diniz após a derrota de sábado para o Furacão.