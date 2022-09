Vocalista da banda Måneskin - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2022 18:38

O vocalista da banda Måneskin, Damiano David, postou uma foto no "story" do Instagram com a camisa do Fluminense, na Cidade do Rock, nesta quinta-feira. O conjunto, vale lembrar, se apresentará esta noite no Palco Mundo do Rock in Rio.

Os membros da banda italiana desembarcaram no Rio de Janeiro na última terça-feira e atenderam os fãs no aeroporto. Já na quarta-feira, aproveitaram o feriado de 7 de setembro para conhecer a cidade. Damiano, inclusive, foi visto com a camisa da Seleção Brasileira no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Como já dito acima, a banda Måneskin se apresentará no Rock in Rio na noite desta quinta-feira. O show está previsto para começar às 22h20. Posteriormente, 00h10, começará o show do Guns N' Roses.