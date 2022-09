Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Principal goleador do futebol brasileiro em 2022, Germán Cano vive uma seca de gols pelo Fluminense. Sem marcar há quatro jogos, o argentino vai reencontrar no sábado o Fortaleza, clube que foi sua última vítima na temporada. Caso o camisa 14 não marque, ele irá viver seu maior jejum com a camisa do clube carioca.

O último gol feito por Cano foi contra o Fortaleza, no Maracanã, em duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O argentino foi decisivo ao selar a classificação do Tricolor na competição. Depois disso, passou em branco contra o Coritiba, Corinthians, Palmeiras e Athletico-PR. Neste sábado, o Flu encara novamente o clube cearense, desta vez pelo Brasileiro.

O máximo que Cano ficou sem fazer gols em 2022 foram quatro partidas. Além da seca atual, o argentino já havia tido duas sequências idênticas na atual temporada. A primeira ocorreu em abril. Sob o comando de Abel Braga, o argentino não marcou contra Oriente Petrolero, Santos, Júnior Barranquilla e Cuiabá.

Posteriormente, o mesmo aconteceu no fim de abril e no começo de maio. Cano não balançou as redes contra o Internacional, Unión Santa Fe (quando Abel ainda era o técnico), Coritiba (quando a equipe foi comandada interinamente por Marcão) e contra o Júnior Barranquilla (estreia de Fernando Diniz).

A seca de gols de Germán Cano acabou afetando o desempenho do Fluminense. Nos quatro jogos em que o artilheiro não marcou, o Tricolor venceu apenas um. Foram dois empates e uma derrota.