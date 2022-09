Samuel Xavier destacou semana dedicada a recuperação física e muito treinamento - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 10/09/2022 12:39

Após uma semana dedicada a recuperação física e muito treinamento, o Fluminense volta a campo neste sábado, às 19h, quando enfrenta o Fortaleza, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao site oficial do clube, o lateral-direito Samuel Xavier destacou a importância do trabalho desenvolvido pela equipe nos últimos dias e afirmou que o Tricolor chega forte em busca da vitória.

"Foi uma semana boa para a gente dar uma descansada, para recuperar. Também é importante para treinamento, para a gente entrosar o time cada vez mais. O professor Diniz faz os ajustes, acerta o que a gente precisa melhorar. Então é importante ter essa semana até para ganhar força também e chegar inteiro nessa partida", disse o camisa 2, que emendou:

"É um jogo muito importante, dentro dos nossos domínios, com o apoio da nossa torcida na nossa casa. O pelotão da frente está um pouco embolado, então a gente sabe que não pode mais vacilar. É entrar bem focado e concentrado para conquistar esses três pontos e seguir na briga pelo título".

O Fluminense inicia a rodada com 42 pontos, na quinta colocação, porém, apenas a dois pontos do vice-líder, Flamengo, e a nove do primeiro colocado, Palmeiras. A fim de seguir firme na briga pelo título, a equipe conta novamente com a presença dos torcedores no Maracanã. Para Samuel Xavier, o apoio que vem das arquibancadas fortalece e impulsiona os jogadores dentro de campo.

"A torcida tem feito a sua parte, ela faz a diferença nos apoiando. A gente tem conseguido bons resultados no Maracanã, pois é sempre muito bom jogar ao lado deles. A gente conta muito com esse apoio deles até o fim. Vamos nos entregar o tempo todo para conseguir a vitória", concluiu.