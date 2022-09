Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza - Maga Jr/Agência F8/Agência Estado

Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o FortalezaMaga Jr/Agência F8/Agência Estado

Publicado 10/09/2022 20:56

Rio - O Fluminense está de volta ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1 em jogo com ritmo intenso no Maracanã. Germán Cano marcou os dois gols do time carioca, se isolando na artilharia do campeonato, com 15 gols, enquanto Thiago Galhardo balançou as redes pelo lado dos cearenses. Com o resultado, o time de Fernando Diniz "dormirá" na terceira colocação, com 45 pontos.

O torcedor tricolor ainda nem havia se ajeitado na cadeira do Maracanã quando tomou um grande susto. Com menos de um minuto de jogo, a zaga do Fluminense errou na saída de bola e Zé Welison rolou para Lucas Sasha dentro da área, mas Fábio fez grande defesa e evitou que o time de Fernando Diniz saísse atrás do placar logo no início.

Apesar de jogar fora de casa, o Fortaleza tentou marcar forte a saída de bola do Fluminense e incomodou o time carioca nos primeiros minutos. No entanto, o Tricolor foi mais eficiente e não demorou a abrir o placar. Aos 10 minutos, Germán Cano recebeu lindo passe de Ganso, bateu de fora da área e contou com o desvio de Tite para abrir o placar.

Com vantagem no placar, o Fluminense continuava criando chances, mas ainda pecava na saída de bola e quase foi punido no fim do primeiro tempo. Nino perdeu a bola na intermediária e Zé Welison mandou para o fundo das redes. No entanto, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior recorreu ao VAR e marcou falta de Thiago Galhardo no camisa 33, fazendo com que o Tricolor fosse em vantagem para o vestiário.

Na volta para o segundo tempo, as duas equipes já demonstraram que a sequência da partida seria eletrizante. Logo aos 5 minutos, Juninho Capixaba cruzou e encontrou Thiago Galhardo completamente livre para deixar tudo igual no placar. Porém, a alegria dos cearenses não durou muito. Caio Paulista ficou com a bola após cobrança de escanteio e arriscou de fora da área, carimbando a trave de Fernando Miguel. Com o goleiro do Fortaleza completamente batido, a bola sobrou nos pés de Cano, e o artilheiro marcou novamente para fazer o Fluminense voltar à frente no placar.

Com a vantagem de volta para o Fluminense, a partida seguiu em um ritmo bastante intenso. O Fortaleza não se intimidou e seguiu criando bastante, chegando inclusive a balançar as redes novamente com Thiago Galhardo. No entanto, a arbitragem marcou impedimento de Robson. O Leão do Pici seguiu ameaçando bastante, com direito a bola na trave em cobrança de escanteio de Juninho Capixaba, mas não conseguiu empatar a partida.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. O time de Fernando Diniz retorna a campo na próxima quinta-feira, às 20h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo das semifinais do torneio. Na ida, os times empataram em 2 a 2 no Maracanã.

Local: Maracanã

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Yago Felipe (Martinelli), André e Ganso (Marrony); Arias, Matheus Martins (Willian) e Germán Cano (Felipe Melo). Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA: Fernando Miguel, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), José Welison (Caio Alexandre) e Ronald (Pedro Rocha); Moisés (Romarinho), Thiago Galhardo e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Vojvoda.

Gols: FLU: Germán Cano (10' do 1ºT e 10' do 2ºT); FOR: Thiago Galhardo (5' do 2ºT)

Cartões amarelos: FLU: Arias; FOR: Robson e Thiago Galhardo