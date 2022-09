Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 11/09/2022 14:12

Rio - Um dos destaques do time do Fluminense, André exaltou o trabalho de Fernando Diniz após a vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no último sábado, no Maracanã. O volante apontou o treinador como um dos responsáveis pela boa temporada do time tricolor.

"Nessa temporada, nosso time está fazendo trabalho brilhante. Está dando gosto de jogar. É muito bom jogar aqui. Vale exaltar também o trabalho do professor Diniz. É um cara espetacular, fora da curva, dentro e fora de campo. Graças a Deus, a vitória está saindo. Se Deus quiser, será coroado com título esse ano", disse André.

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Fluminense pode terminar a rodada no G-4 do Brasileirão. Na próxima quinta-feira, o Tricolor volta a campo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil.