Yago Felipe voltou a ganhar oportunidade no time titular do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Yago Felipe voltou a ganhar oportunidade no time titular do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/09/2022 17:08

Depois de quase três meses, Yago Felipe voltou a iniciar um jogo entre os titulares do Fluminense. O volante ganhou a oportunidade, no último sábado, na vitória do Tricolor sobre o Fortaleza por 2 a 1. Na zona mista do Maracanã, ele admitiu que não foi fácil ficar de fora, mas ressaltou que o Flu é a sua casa e contou que usou o período para aprender e trabalhar até ganhar a oportunidade.

"Muito difícil (ficar fora por tanto tempo). Claro que todo atleta quer estar em campo e jogando, eu não sou diferente. Ainda mais aqui no Fluminense, que é a minha casa. Mas foi um momento que eu tive que aprender, trabalhar e esperar a oportunidade. Vou voltar ao meu ritmo e ao meu melhor jogando. Estava com saudade de ajudar a equipe, começar um jogo e fico feliz", disse Yago Felipe.

O volante também falou sobre a relação com o técnico Fernando Diniz. Yago Felipe exaltou o treinador e elogiou sua conduta durante todo o período em que aguardava por uma oportunidade entre os titulares.

"O Diniz é um cara muito correto, transparente. Durante todo esse tempo ele vem conversando comigo. Não só comigo, mas com os jogadores que não vem sendo utilizados para trabalharem bastante e fazer o melhor, evoluir nos treinamentos. E a oportunidade apareceu", contou.

Vale lembrar que Yago Felipe havia perdido espaço no Fluminense. Dos últimos 20 jogos do Flu, ele disputou apenas quatro e só foi titular neste último, contra o Fortaleza.

No entanto, hoje, há uma vaga aberta no time titular, uma vez que Nonato se transferiu para o Ludogorets, da Bulgária. Além de Yago Felipe, Martinelli e Nathan brigam pela posição.