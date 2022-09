Fred 'recolhendo' a camisa de David Braz após a vitória sobre o Fortaleza - Reprodução/FluTV

Publicado 12/09/2022 17:11 | Atualizado 12/09/2022 17:39

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred esteve presente no Maracanã no sábado passado (11), para acompanhar o duelo com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-atacante, inclusive, participou da roda de oração dos jogadores antes do início da partida, e, ao final do confronto, fingiu ser roupeiro e recolheu a camisa de todos os atletas. O momento foi registrado pela FluTV.

Veja o vídeo:

Após a partida, o ex-jogador usou as suas redes sociais para fazer uma brincadeira, postando uma foto fazendo o "L" de Germán Cano, e dizendo ser pé quente e que devia ser convidado mais vezes para ir ao Maracanã assistir o Fluminense.

Além de Fred, o vestiário do Tricolor também contou com a presença do jornalista Alex Escobar, e de seu filho, que recentemente assumiu torcer para o clube das Laranjeiras.

Agora, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (15), para enfrentar o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Maracanã, as equipes empataram em 2 a 2.