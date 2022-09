Ao final da prova, todos os participantes terão acesso ao monumento - Divulgação / Effect Sport

Ao final da prova, todos os participantes terão acesso ao monumentoDivulgação / Effect Sport

Rio - A corrida maravilhosa está chegando. Após grande sucesso na edição de estreia, a Meia Maratona do Cristo acontece no dia 8 de outubro, mais uma vez com cenário encantador, percorrendo diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro na Floresta da Tijuca, ares de trail run e chegada aos pés do Cristo Redentor. As inscrições estão disponíveis por meio do site meiamaratonadocristo.com.br.

A corrida tem duas distâncias, 21 km e 11 km, e inclui um percurso repleto de cartões postais da cidade, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. O evento faz parte das celebrações do aniversário de 91 anos do Cristo Redentor, e é um ótimo programa para os turistas que visitarão o Rio no período, que poderão guardar na lembrança a experiência de conhecer a Cidade Maravilhosa praticando esporte em contato com a natureza.

Pensando na melhor experiência para atletas de fora do Rio de Janeiro, a Meia Maratona do Cristo oferece pacotes de hospitalidade com hospedagem e translado, em parceria com a Absolut Sport, agência referência global de turismo esportivo. Os pacotes estão disponíveis por meio do site absolut-sport.com.br.

Os participantes da prova terão acesso ao monumento pós-evento e retorno gratuito pelo trem do Corcovado, mais um diferencial da corrida dona de um astral inigualável. A MMC destinará a todos os participantes um kit composto por uma camisa, medalha e squeeze, itens exclusivos. Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizará plásticos como copos de água na hidratação dos atletas, que será feita com reabastecimento do equipamento individual (camelback, garrafa ou squeeze). O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure, responsáveis por eventos já consagrados no calendário esportivo nacional como Rei e Rainha do Mar e XC Run.

“Estreamos a Meia Maratona do Cristo no final do último ano e foi um sucesso. A nova edição está sendo muito aguardada por quem participou da primeira e por quem agora vai poder desfrutar de um evento espetacular, com trajeto encantador, como só o Rio de Janeiro pode proporcionar. Esperamos todos de braços abertos, literalmete”, avisa o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

O percurso da prova se repete para a edição deste ano, passando pelo coração verde do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca. O trajeto desafiador da prova é recompensado pela vista de ângulo privilegiado da cidade, com passagem por diversos mirantes e duchas naturais. Em 2021, o evento reuniu corredoras e corredores de diversos estados do país, além de participantes estrangeiros, impulsionando com o turismo da cidade.

Serviço – Meia Maratona do Cristo 2022

Data: Sábado, 8 de outubro

Largada 21 km: Estrada Dona Castorina, Jardim Botânico – Portão do Parque Nacional da Tijuca

Horário: 5h30

Largada 11 km: Estrada do Redentor, Alto da Boa Vista – Portão do Parque Nacional da Tijuca

Horário: 6h

Inscrições: meiamaratonadocristo.com.br