Noemi Bocchi é namorada atual de Totti - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 11:00

Rio - O ex-jogador Francesco Totti, ídolo da Roma e da seleção italiana, abriu o jogo após o fim do seu casamento de 17 anos com Ilary Blasi, com quem teve três filhos. O assunto é um dos mais comentados em seu país desde julho e agora o caso ganhou um novo capítulo polêmico. Totti, que já tem uma nova namorada, deu uma entrevista ao 'Corriere della Sera' onde falou sobre o caso e acusou a ex-mulher de traição e roubo.

"Não é verdade que eu tenha sido o primeiro a trair. Li demasiadas mentiras nas últimas semanas, algumas delas fizeram os meus filhos sofrer. Chega! Vivi um período difícil, primeiro quando deixei de jogar; depois com a morte do meu pai, de covid. E quando mais precisava da minha mulher, ela não estava lá", afirmou.

Totti também não esconde a mágoa: "Eu também cometo erros, devia ter prestado mais atenção. Em setembro do ano passado comecei a ouvir rumores de que a Ilary teria outro. Efetivamente, mais do que um. Depois descobri mensagens no celular dela, do gênero 'nos vemos no hotel, é mais prudente da minha parte'', acusou.



O antigo jogador ainda admitiu que não foi fácil viver tudo isso. "Caí numa depressão e só saí dela graças à Noemi Bocchi (a atual namorada), que é em tudo diferente da Ilary", garantiu.



Por fim, ele fez outra grave acusação a ex-esposa, com quem deve resolver a questão na Justiça. "A Ilary me tirou a coleção de relógios, incluindo alguns Rolex de grande valor. Esvaziou os cofres com a ajuda do pai", afirmou.