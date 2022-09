Adson, meia-atacante do Corinthians - Reprodução: Instagram/Adson

Publicado 12/09/2022 15:06

Meia-atacante do Corinthians, Adson revelou que foi roubado depois do clássico com o São Paulo, empatado em 1 a 1, no último domingo, no Morumbi. Nas redes sociais, o jogador disse que os assaltantes levaram apenas seu celular, e que passa bem.

Adson, que não deixou muito claro o que ocorreu e como passou pela situação, apenas alertou aos seus seguidores, familiares e amigos no Instagram: "Acabei de ser roubado. Se mandarem mensagem para alguém do meu número, não sou eu. Estou bem, graças a Deus", publicou.

Adson alertou seguidores, familiares e amigos após sofrer assalto Reprodução: Instagram/Adson