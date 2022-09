Renato Gaúcho comandou a festa na Arena do Grêmio após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela 29ª rodada da Série B - Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho comandou a festa na Arena do Grêmio após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela 29ª rodada da Série BLucas Uebel/Grêmio

Publicado 12/09/2022 16:05

Após grande expectativa por seu retorno, Renato Gaúcho assumiu o comando do Grêmio, embalou a Arena na vitória sobre o Vasco pelo placar de 2 a 1- que deu conforto no G-4 da Série B - e, de quebra, conseguiu uma marca importante em sua longa e vitoriosa trajetória pelo Imortal.

Agora, Renato espera que o time possa navegar por mares tranquilos e carimbar o seu retorno à elite do futebol nacional nas próximas rodadas da competição. O Grêmio ocupa a 3ª colocação, com 50 pontos.

A sina da estreia

O triunfo do Grêmio sobre o Vasco da Gama serviu para quebrar uma negativa de Renato Gaúcho no comando técnico da equipe.



Antes do jogo do último fim de semana, o treinador não havia vencido nos primeiros jogos. Em 2010, o Tricolor foi superado pelo Goiás na Sul-Americana. Na segunda passagem, o time ficou no empate com o Athletico-PR. O Furacão voltou a cruzar o futuro de Renato Gaúcho em 2016, quando bateu o Grêmio por 1 a 0. Nos pênaltis, o time gaúcho levou a melhor.

Grêmio 0 x 2 Goiás - Copa Sul-Americana 2010



Athletico 1 x 1 Grêmio - Brasileirão 2013



Grêmio 0 x 1 Athletico – Copa do Brasil 2016



Grêmio 2 x 1 Vasco da Gama - Série B 2022