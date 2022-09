Neymar - AFP

Publicado 12/09/2022 17:00

Rio - Em boa fase dentro de tempo, Neymar obteve na última semana uma vitória fora dele. De acordo com informações do portal "UOL", o craque venceu uma disputa judicial com a prefeitura de São Vicente, cidade do interior de São Paulo que cobrava R$ 4 milhões de ISS (Imposto Sob Serviço) sob o valor pago pelo Barcelona para contratar o então atacante do Santos, em 2013.

A vitória foi obtida pela empresa N&N Consultoria, que cuida da carreira do camisa 10 e pertence ao jogador em sociedade com seus pais. De acordo com o portal, o processo movido pela prefeitura afirmava que a empresa não teria enviado notas fiscais referentes ao negócio. A decisão do juiz foi favorável em primeira instância a defesa da empresa do jogador e o processo foi julgado como extinto. No entanto, a prefeitura da cidade paulista entrou com um recurso, que foi recusado pelo juiz Fabio Taborda.



Mesmo com a nova derrota, a prefeitura entrou com um novo recurso alegando que tem direito ao tributo na negociação de 40 milhões de euros de Neymar com o Barcelona. A porcentagem chegaria a R$ 1,5 milhão, com o valor chegando a R$ 4 milhões por causa de multas e correções monetárias. A defesa do camisa 10 alegou que o pedido da prefeitura faz referência a um acordo de 2011 que previa acerto futuro, ou seja, uma preferência de compra, com os valores sendo depositados a partir de 2013. Sendo assim, o acordo não poderia ser cobrado em cima de um acordo futuro.