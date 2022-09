Premier League adiou a rodada após a morte da Rainha Elizabeth II - Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:41

A Premier League anunciou nesta segunda-feira que os jogos do Campeonato Inglês serão retomados no próximo fim de semana. Nos últimos dias, a competição foi paralisada em virtude da morte da Rainha Elizabeth II, na quinta-feira, aos 96 anos.



Segundo a liga, sete das dez partidas marcadas entre sexta-feira, sábado e domingo serão disputadas. Os duelos Brighton x Crystal Palace, Chelsea x Liverpool e Manchester United x Leeds foram adiados, ainda com data a definir.

A Premier League informou que todas as partidas que forem disputadas em meio ao luto nacional terão homenagens à Rainha Elizabeth II. A organização, porém, não explicou quais serão estes tributos à monarca.



"A Premier League gostaria de agradecer à Unidade de Policiamento de Futebol do Reino Unido e outras forças policiais em todo o país, bem como aos nossos parceiros de transmissão, por seu apoio durante este processo, e continuará em contato com eles antes do fim de semana", declarou a liga.

VEJA OS JOGOS QUE SERÃO DISPUTADOS



Sexta-feira, 16 de setembro

16h - Aston Villa x Southampton

16h - Nottingham Forest x Fulham



Sábado, 17 de setembro

8h30 - Wolverhampton x Manchester City

11h - Newcastle x Bournemouth

13h30 - Tottenham x Leicester

Adiado - Brighton x Crystal Palace



Domingo, 18 de setembro

8h - Brentford x Arsenal

10h15 - Everton x West Ham

Adiado - Chelsea x Liverpool

Adiado - Manchester United x Leeds



Horário de Brasília em todos os jogos*