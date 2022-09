Detalhes da nova camisa do Independiente, em homenagem aos títulos do clube no Maracanã - Divulgação/Independiente

Publicado 16/09/2022 16:26

Rio - O Independiente, da Argentina, lançou, nesta sexta-feira (16), a sua nova camisa reserva. O modelo traz uma homenagem aos dois títulos do clube no Maracanã: a Supercopa de 1995, e a Copa Sul-Americana de 2017. Ambos os triunfos foram conquistados em cima do Flamengo. No uniforme, o clube argentino ainda fez uma provocação, colocando a palavra "Maracanazo", que é usada em referência à final da Copa do Mundo de 1950, em que o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 1.

Veja as imagens da nova camisa reserva do Independiente:

Na Supercopa de 1995, o clube argentino venceu a partida de ida, em sua casa, por 2 a 0. Na volta, no Maracanã, foi derrotado pelo Flamengo por apenas 1 a 0, e, com isto, garantiu o primeiro título de sua história no tradicional estádio, que tinha mais de 105 mil torcedores presentes na grande decisão.

O segundo troféu do Independiente no Maracanã saiu em 2017, na Copa Sul-Americana. Os argentinos venceram o duelo de ida por 2 a 1, em Avellaneda, e garantiram o empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro, para sair com a taça em cima da equipe que, na época, era comandada pelo colombiano Reinaldo Rueda.