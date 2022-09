Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 16/09/2022 15:30

Rio - A despedida de Galvão Bueno das narrações na TV Globo está cada vez mais perto. Decidido a encerrar seu ciclo na maior emissora do país após a Copa do Mundo, no fim do ano, o narrador revelou que recebeu uma proposta da Band para seguir narrando na TV aberta, mas rechaçou a possibilidade.

“Na verdade, vou virar uma página, mas o livro continua aberto. Eu paro de fazer narrações em TV aberta e isso é definitivo. Meu último jogo será a final da Copa do Catar, que espero ter a presença da seleção brasileira. Mas não vou me aposentar. Seguirei tendo projetos na Globo. Não vou me desligar totalmente da empresa”, contou Galvão em entrevista à Veja.

“O que posso garantir é que não vou para nenhuma outra emissora, embora tenha tido propostas. (De quem?) É fácil imaginar. Meu time inteiro foi para a Band transmitir a Fórmula 1 e eu fiquei. O fato é que a Globo é a minha casa. Me dou ao direito até de me sentir um pouco parte da família Marinho”, completou.

Galvão também falou sobre sua expectativa para a despedida no Catar.

“Será minha 13ª Copa, não há ninguém no mundo que tenha feito algo semelhante. Tenho a sensação de que vão preparar alguma surpresa. É claro que vou me emocionar e seguramente chorar. Mas não planejei nada, vou falar com o coração”, afirmou.