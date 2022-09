Vini Jr. comemora gol pelo Real Madrid - Foto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 16/09/2022 14:57

Pelé se manifestou sobre as falas racistas do empresário Pedro Bravo direcionadas ao atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid. O Rei do Futebol condenou o caso de racismo ao brasileiro e ressaltou que as pessoas negras precisam continuar lutando pelos seus direitos.

"É mais que isso. É uma verdadeira festa. Apesar de que, infelizmente, o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados", escreveu Pelé, no Instagram.

Pedro Bravo usou um termo racista para criticar o brasileiro Vini Jr., nesta quinta-feira. Durante o programa de TV espanhol 'El Chiringuito', o agente disse que o atacante deveria 'parar de fazer macaquice'.

A discussão foi iniciada por conta das comemorações de Vinicius Junior, que dança após marcar gols. Koke, do Atlético de Madrid, disse que vai haver confusão caso o brasileiro dance ao marcar um gol no clássico que ocorre neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Após a declaração, Bravo foi às redes sociais e pediu desculpas.



As duas equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, às 16h de Brasília, no Civitas Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.