Dorival Junior - Gilvan de Souza/flamengo

Publicado 16/09/2022 14:39

Rio - O Flamengo deve ter novidades em sua escalação para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo, 16h, no Maracanã. Diferentemente do que aconteceu nas últimas rodadas do Brasileirão, a ideia da comissão técnica é utilizar alguns jogadores do "time das Copas" desde o início da partida. A informação foi divulgada pelo SBT.

A decisão de abrir mão do descanso a alguns titulares se dá pelo fato de o Rubro-Negro não ter nenhum compromisso no meio de semana. O martelo deve ser batido após o treino deste domingo, no Ninho do Urubu.

Atualmente, Flamengo e Fluminense estão empatados com 45 pontos no Brasileirão. No entanto, o Rubro-Negro está com a terceira colocação devido ao saldo de gols, seguido pelo Tricolor, em quarto.