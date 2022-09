Pedro marcou o gol da classificação sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/09/2022 11:50 | Atualizado 16/09/2022 14:32

Com a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, o Flamengo já conhece seus dois últimos caminhos para as conquistas do torneio nacional e também da Libertadores. Os dois adversários, tanto os paulistas quanto o Athletico-PR, já foram eliminados pelo Rubro-Negro em confrontos de mata-mata nesta temporada. Coincidentemente, nas quartas de final das duas competições.



Pela Libertadores, a vítima foi o Corinthians. Foram duas vitórias sem sofrer gol. A primeira foi na Neo Química Arena: 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Gabigol. No Maracanã, o Flamengo administrou a vantagem e fez 1 a 0, com Pedro. Agora, serão mais dois jogos na Copa do Brasil, nos dias 12 e 19 de outubro, e a CBF definirá os mandos de campo em sorteio na terça-feira (20).



Já o Athletico-PR foi a vítima rubro-negra na Copa do Brasil, em um confronto mais duro. Na ida, no Rio, o time de Dorival Júnior sofreu com a forte retranca e o jogo mais duro e não saiu do 0 a 0. Teve que resolver a classificação na Arena da Baixada e se garantiu na semifinal com o golaço de bicicleta de Pedro: 1 a 0. Agora, o confronto pela final da Libertadores será em jogo único, em Guayaquil, no Equador, em 29 de outubro.



Apesar de ter levado a melhor sobre os adversários nos confrontos de mata-mata em 2022, o Flamengo também tem motivos para ficar em alerta. Afinal, também sofreu contra as duas equipes no Brasileirão. Invicto há 19 partidas, o Rubro-Negro perdeu pela última vez para o Corinthians, em São Paulo por 1 a 0, poupando alguns titulares.



Já contra o Athletico-PR, foi derrotado no Maracanã por 1 a 0, no início do Brasileirão, ainda sob o comando de Paulo Sousa. Por outro lado, com Dorival, os times reservas se enfrentaram em Curitiba e o Flamengo meteu 5 a 0.