Renato Augusto é destaque do Corinthians - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Renato Augusto é destaque do CorinthiansRodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 16/09/2022 13:06

Destaque do Corinthians na semifinal contra o Fluminense, Renato Augusto terá um reencontro especial com o Flamengo na final da Copa do Brasil. Revelado pelo Rubro-Negro, o meia de 34 anos admitiu que o confronto com o ex-clube mexe com ele, mas que não terá sabor a mais em caso de título.

"É especial, o time onde fui revelado. Saí da arquibancada para o campo, da base para o profissional. Mas, se for campeão, não interessa contra quem é. Hoje, minha cabeça é única e exclusivamente no Corinthians, para a gente poder ser campeão. Eu falo muito para os mais jovens, que ainda não tiveram a oportunidade de conquista com essa camisa, que o peso é ainda maior, a responsabilidade é grande. É uma oportunidade única que a gente vai ter", disse Renato Augusto, que estreou pelo Flamengo em 2005 e jogou no clube até 2008.



Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. Na próxima terça-feira (20), a CBF sorteará os mandos de campo.