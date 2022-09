pedro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/09/2022 20:00

Rio - Em boa fase no Flamengo, Pedro foi convocado por Tite para os dois últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo. O ex-jogador do Corinthians, Walter Casagrande, acredita que o artilheiro rubro-negro deverá ser convocado. Casão também opinou sobre os possíveis adversários do jogador na lista do técnico.

"Acho que o Pedro vai conseguir conquistar uma vaga, mas depende da escolha do Tite. Se ele levar o Matheus Cunha, vai depender do talento e da qualidade deles no jogo (são parecidos em campo). Se levar o Pedro e Firmino, aí, na troca de um pelo outro na partida, vai mexer na defesa adversária porque são atletas diferentes", afirmou o colunista do portal "UOL".

Pedro, de 24 anos, vive atualmente o seu melhor momento desde que chegou ao Flamengo. Após dois anos na reserva de Gabigol, o atacante foi escalado como titular ao lado do ídolo rubro-negro e está em grande fase.