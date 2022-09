Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 15/09/2022 17:15

Rio - O Flamengo está na decisão da Copa do Brasil e aguarda o resultado entre Corinthians e Fluminense para saber qual será seu adversário. Em entrevista ao canal do jornalista Benjamin Back, no YouTube, o vice de futebol, Marcos Braz afirmou que tem preferência pelo Tricolor na final.

"Eu não vou pipocar, essa teoricamente é fácil de responder. Com um time, vamos jogar duas vezes no Maracanã, com a força da torcida do Flamengo. O outro time, se perder no sorteio, vamos jogar o segundo jogo longe da torcida do Flamengo. Então, vou assistir ao jogo com tranquilidade, não tem diferença… mas tomara que dê duas expulsões de cada lado (risos)", brincou.

Flamengo e Fluminense já fizeram uma decisão na atual temporada. O Tricolor levou a melhor e conquistou o Carioca, após vencer o primeiro jogo e empatar o segundo. O título impediu o inédito tetracampeonato do Rubro-Negro.