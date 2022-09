Guns N' Roses - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 15/09/2022 14:59 | Atualizado 15/09/2022 14:59

Rio - O lateral Filipe Luís revelou uma história curiosa na Zona Mista após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, no Maracanã. O jogador contou que, no último sábado, foi barrado por um segurança ao tentar presentear a banda Guns N' Roses com uma camisa do clube. O time carioca ficou hospedado no mesmo hotel da banda em Goiânia.

"Não encontrei o Axl Rose. Combinamos de levar uma camisa do Flamengo, mas o segurança americano barrou. Foi triste (risos), mas tá bom", revelou Filipe Luís.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis) Fã declarado do Guns, Filipe marcou presença no show do último dia 8, no Rock in Rio.

"Vi bem de pertinho. Gostei do show aqui, vem bem de pertinho, lá na frente do palco. Para quem gosta, quem escutou desde pequeno - eu ouvi mais Green Day do que Guns - mas é um evento que a gente tem que aproveitar. Só fui a dois dias, mas foi maravilhoso", contou.