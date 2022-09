Torcedor do Flamengo invadiu gramado e comemorou vaga na final da Copa do Brasil com os jogadores - Reprodução

Torcedor do Flamengo invadiu gramado e comemorou vaga na final da Copa do Brasil com os jogadoresReprodução

Publicado 15/09/2022 14:11

Rio - Após a classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil, com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, uma cena chamou atenção de quem acompanhava a transmissão da partida e viralizou nas redes sociais. Um torcedor invadiu o gramado e se juntou aos jogadores para celebrar a vaga. Os atletas, inclusive, chegaram a tirar a camisa do rubro-negro.

No entanto, a festa acabou tendo consequências para o torcedor. Após o ocorrido, ele foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do Maracanã para uma audiência. Por conta da invasão, o homem pagou multa de R$ 400 e está proibido de entrar no Maracanã até 2023. Por conta disso, ele não poderá comparecer à final da Copa do Brasil.

A punição ao torcedor foi baseada no Artigo 41B da Lei nº 10.671, que se refere a "promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos".