Flamengo x Sao Paulo - Copa do Brasil - Estadio do Maracana - 14-09-2022 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2022 09:59

Rio - A classificação para a final da Copa do Brasil foi importante não só esportivamente, mas também para a parte financeira do Flamengo. Com a vaga, o Rubro-Negro garantiu pelo menos mais R$ 25 milhões no cofre, que é a premiação do vice-campeão.

Caso fique em segundo lugar, o Flamengo terá levado, somado aos R$ 16,8 milhões das fases anteriores, R$ 41,8 milhões de reais. Se levantar a taça, garante mais R$ 60 milhões, fazendo um total de R$ 76,8 milhões.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, nesta quinta-feira, para saber quem enfrentará na grande decisão. No próximo domingo, o Rubro-Negro volta a campo justamente contra o Tricolor, às 16, no Maracanã.