Botafogo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Estádio Nilton Santos - 28-08-2022 - Paula Reis/Flamengo

Botafogo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Estádio Nilton Santos - 28-08-2022Paula Reis/Flamengo

Publicado 14/09/2022 21:19

Everton Cebolinha trocou de número no Flamengo. O agora antigo 19 herdou a camisa de Vitinho e passará a usar a 11. A mudança, inclusive, já começa a valer a partir desta quarta-feira, às 21h45, quando o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo no Maracanã, pela Copa do Brasil.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo, pela @CopadoBrasil! #VamosFlamengo #FLAxSAO pic.twitter.com/JXmqkrFgso — Flamengo (@Flamengo) September 14, 2022

O 19, vale lembrar, foi o número que Everton Cebolinha usou na Seleção Brasileira - ele, inclusive, conquistou a Copa América de 2019 com esta camisa. No Grêmio, vestiu principalmente o número 11. Já no Benfica, vestiu a 7.