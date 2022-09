Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 14/09/2022 16:52

Rio - O Flamengo acertou, na última terça-feira, a contratação de um lateral-direito para suas categorias de base. Trata-se do jovem Brian Felipe, de apenas 18 anos, que assinou com o Rubro-Negro contrato de formação válido por 3 anos. Ele chega para reforçar o time sub-20. As informações são do canal "Flazoeiro".

Antes de chegar ao Flamengo, Brian estava defendendo o SKA Brasil, de São Paulo. Ele também coleciona passagens por Figueirense-SC e Inter de Limeira-SP.

Brian é mais um jogador que foi capitado pelo Departamento de Scout do Flamengo (DSFLA). Os pontos fortes do atleta são a força física, velocidade e o um contra um.