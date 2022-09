Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2022 10:30

João Gomes Gilvan de Souza / Flamengo Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, o volante João Gomes pode deixar o clube em breve. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Liverpool prepara um oferta para contratar o jogador já no início da próxima janela de transferências.

João Gomes, inclusive, tem sido observado diretamente pelo técnico Jurgen Klopp, que tem acompanhado alguns de seus jogos. Recentemente, o volante também chegou a receber sondagens de Manchester United e Atlético de Madrid.

Vale lembrar que, apesar de ter contrato com o Flamengo até 2025, João Gomes já negocia uma renovação com o Rubro-Negro, buscando uma valorização salarial. O time carioca chegou a oferecer um salário mensal de R$ 80 mil ao jogador, que atualmente recebe R$ 50 mil. No entanto, a proposta não agradou nada ao estafe do atleta, que deseja pelo menos R$ 300 mil, segundo o jornalista Jorge Nicola.