Zico, maior ídolo do FlamengoReprodução/Instagram Zico

Publicado 14/09/2022 20:30

Rio - Principal ídolo da história do Flamengo, o ex-jogador Zico exaltou o trabalho de Dorival Júnior. Em participação em uma palestra em Teresina, no Piauí, o Galinho afirmou que a campanha que o treinador vem fazendo no Rubro-Negro é incomparável.

"A campanha (do Dorival) ela é maravilhosa. Não existe uma campanha igual a que o Dorival (fez), e tomara que ela seja coroada com a conquista. Principalmente porque ele merece. Conheço bem, é um cara espetacular e merece. Por isso, o ambiente mudou no Flamengo. Eu não tenho dúvida de que o Flamengo de dois meses atrás alguém apostaria que iria chegar em uma final de Libertadores, mesmo com o plantel que tinha", disse.

No total, Dorival já dirigiu o Flamengo em 27 partidas, com 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Atualmente, o Rubro-Negro tem 18 jogos de invencibilidade com 14 vitórias e 4 empates. Para Zico, o elenco do clube carioca tem outra cara sob o comando do técnico.

"Essa demonstração que os jogadores estão fazendo dentro do campo é algo que há três meses você não via jogador fazer um gol com todo mundo naquela alegria, todo mundo se juntando, todo mundo se abraçando. Não importa quem estiver jogando. Então, eu acho que isso foi o primeiro ponto de partida para que o Flamengo fizesse essa campanha que vem fazendo", opinou.