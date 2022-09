Flamengo's Brazilian forward Marinho celebrates after scoring against Velez Sarsfield during the Copa Libertadores second leg semifinal football match between Flamengo and Velez Sarsfield, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 7, 2022. - AFP

Publicado 14/09/2022 16:21 | Atualizado 14/09/2022 16:26

O comentarista Fábio Sormani, da ESPN, polemizou mais uma vez ao dizer que o Flamengo não deve apenas avançar à final, mas também golear o São Paulo hoje (14), no Maracanã.



Durante o programa F90, o comentarista ressaltou que o Flamengo é muito mais time e joga um futebol muito acima do nível praticado pelo time de Rogério Ceni.



"Pelo que o Flamengo está jogando, no Maracanã lotado, com o Dorival que não deixa o foco embaçado... então, eu acho que é jogo para tudo isso aí", analisa.



Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje (14), às 21h45, no Maracanã. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O classificado enfrentará o vencedor do confronte entre Corinthians e Fluminense, que ocorre amanhã, às 20h, na Neo Química Arena.