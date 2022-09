Rogério Ceni - Miguel SCHINCARIOL

Publicado 13/09/2022 20:54

O São Paulo terá dois desfalques para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Trata-se de Gabriel Neves e Felipe Alves. O volante sofreu uma lesão no joelho direito e está fora da temporada. Já o goleiro está impedido de jogar porque defendeu o Juventude na competição.

No gol Jandrei é o substituto natural e já foi confirmado pelo técnico Rogério Ceni. Já no lugar de Gabriel Neves, o favorito é Pablo Maia, por ser o único jogador do elenco a fazer a função de primeiro volante. Desta forma, a provável escalação do Sao Paulo tem Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Além dos dois citados, o São Paulo também não poderá contar com Marcos Guilherme, Nahuel Bastos e Ferraresi, que não foram inscritos na Copa do Brasil, e com Arboleda, Nikão, Caio e André Anderson, que estão no departamento médico.

Por ter perdido o primeiro jogo por 3 a 1, no Morumbi, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por três gols ou mais, a classificação será obtida de forma direta. O Tricolor está em busca do título inédito na competição. O Flamengo é tricampeão da Copa do Brasil.