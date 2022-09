Festa da torcida do Flamengo no Maracanã - Foto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 13/09/2022 15:51

Nesta terça-feira, o Flamengo abriu a venda de ingressos para a partida contra o Fluminense. A entrada mais barata custa R$ 30 e a mais cara sai por R$ 450 ( clique aqui para comprar online ).

Por ora, apenas os sócios torcedores podem comprar ingressos. A venda para o público geral - assim como para a torcida visitante - terá início nesta quarta-feira, a partir das 10h.

Em nota, o Flamengo confirmou que, para este jogo, os sócios-torcedores com cartão-ingresso ativo poderão acessar o estádio com o respectivo cartão. Logo, não precisarão fazer a retirada do ingresso.

Já quem precisa retirar deve levar: o voucher impresso, preenchido e assinado; documento oficial e original de identificação com foto e CPF; e documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

Em tempo: Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 16h deste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do campeonato, enquanto o Tricolor aparece em quarto. Ambos tem 45 pontos.

VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO

Horários de venda de ingressos:



13/09, (09h) - Pacotes / Diamante / Maior do Mundo



13/09, (11h) - Platina / Mais Querido (2)



13/09, (13h) - Ouro / Sempre Contigo (3)



13/09, (15h) - Prata / Jogamos Juntos (4)



13/09, (17h) - Bronze / Onde Estiver (5)



14/09, (10h) - Nação Jr. / Público geral online/ Abertura para a torcida visitante



15/09, (10h) - pontos de troca, pontos de venda físicos e Gratuidades



18/09, (13h) - Encerramento das vendas on-line



Valores:



Norte (Flamengo)



- Diamante: R$30,00



- Platina: R$42,00



- Ouro: R$42,00



- Prata: R$48,00



- Bronze e planos antigos: R$60,00



- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Leste Superior (Misto)



- Diamante: R$35,00



- Platina: R$49,00



- Ouro: R$49,00



- Prata: R$56,00



- Bronze e planos antigos: R$70,00



- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Leste Inferior (Misto)



- Diamante: R$40,00



- Platina: R$56,00



- Ouro: R$56,00



- Prata: R$64,00



- Bronze e planos antigos: R$80,00



- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Oeste (Misto)



- Diamante: R$50,00



- Platina: R$70,00



- Ouro: R$70,00



- Prata: R$80,00



- Bronze e planos antigos: R$100,00



- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)



Maracanã Mais (Misto)



- Diamante: R$168,75



- Platina: R$206,25



- Ouro: R$206,25



- Prata: R$225,00



- Bronze e planos antigos: R$262,50



- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)



OBS: Os ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.



Para mais informações sobre a venda para a torcida visitante, clique aqui.



Informações sobre gratuidade:



- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;



- Será necessário apresentar o documento original com foto e CPF; além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;



Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.



Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos, Além disso, o responsavel legal precisa possuir ingresso do mesmo setor.



ATENÇÃO:



- Todos os beneficiários das gratuidades deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos.



- No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.



- A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade



- Não haverá retirada de gratuidades no acesso dos portões no dia da partida!



Informações sobre meia-entrada:



Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal e estadual do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.



Documentos que valem como comprovante do benefício da compra de ingresso de meia entrada:



Estudantes: Carteirinha escolar emitida pela instituição de ensino com foto e dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e Documento de Identidade original (RG).



Menores de 21 anos: Documento de Identidade original (RG).



Professores da rede Pública Municipal e Estadual de ensino do Rio de Janeiro: Carteira Funcional emitida pela Secretaria Municipal e Estadual de Educação com contracheque do mês vigente e Documento de Identidade original (RG).



Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda: Carteirinha de Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude, e Documento de Identidade original (RG).



IMPORTANTE: De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Procedimento e documentos necessários para compra e retirada de ingressos:



PARA COMPRA E RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:



- Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);



- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;



- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);



OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.



ATENÇÃO:



- A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.



- Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá fazer a retirada de todos os ingressos contidos no voucher no mesmo momento, será obrigatório levar todos os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



- NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS.



- Os pontos de venda aceitam pagamento somente em DINHEIRO.



Venda de ingressos para Estrangeiros: os ingressos para torcedores estrangeiros só podem ser adquiridos nos pontos físicos de venda. O torcedor estrangeiro deverá, obrigatoriamente, apresentar o passaporte original no ato da compra. Cópias do documento não serão aceitas. Além disso, o pagamento só poderá ser realizado em dinheiro (R$). Outros meios de pagamento não serão aceitos.



PONTOS DE VENDA E TROCA DE INGRESSOS:



Maracanã – Bilheteria 04



Dia 15/09/2022 - Horário de 08h às 17h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 18/09/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.



Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança



Avenida Borges de Medeiros, n°997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 08h às 17h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 18/09/2022 - Horário de 10h às 13h.



Gávea (Externo)



Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 18/09/2022 - Horário de 10h às 13h.



Gávea (Externo - Gratuidade)



Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.



Dia 15/09/2022 - Horário de 08h às 17h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



LOJAS OFICIAIS DO FLAMENGO:



Espaço Rubro-Negro (Gávea)



Avenida Borges de Medeiros, n°997, Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.



Dia 18/09/2022 - Horário de 10h às 13h.



Nação Rubro-Negra (Downtown)



Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Via Parque)



Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Loja Nação Rubro-Negra (Rodoviária)



Avenida Francisco Bicalho, 01, Loja 4, setor 1B, Setor de Embarque- Santo Cristo - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Quitanda)



Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 19h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 19h.



Espaço Rubro-Negro (Centro)



Rua da Buenos Aires, nº113 - Centro, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 19h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 19h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)



Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2)



Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso nº402 - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Norte Shopping 2)



Av. Dom Helder Câmara, nº5474 Loja 713, 1°piso Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro Madureira (Madureira Shopping)



Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Loja Nação Rubro-Negra (Park Jacarepaguá)



Estrada de Jacarepaguá, nº6069, Loja 120 A/B – Anil, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Via Brasil)



Rua Itapera, 500, Loja 329, Irajá, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping)



Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)



Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Partage Shopping São Gonçalo)



Avenida Presidente Kennedy, 425 - Salão Comercial 340, 3° piso/L3 - Centro - São Gonçalo - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)



Rua Maria Soares Sendas, n°111 LOJA: 303, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Unigranrio)



Rua Professor José de Souza Herdy, 1216 BOX 101 1 PAV - Duque de Caxias – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)



Rua Fonseca, n°240, LOJA 102 B PISO I - Bangu, Rio de Janeiro – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping)



Estrada do Monteiro, n°1200, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)



Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJ.



Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.