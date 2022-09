Rodinei em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 13/09/2022 12:26

Rio - A grande fase de Rodinei, em fim de contrato com o Flamengo, fez com que o Atlético-MG tivesse interesse em sua contratação. Apesar de ter oferecido um contrato de três anos ao lateral, o clube mineiro acredita que ele está ainda mais valorizado no mercado por conta dos últimos acontecimentos. A informação é do portal "GOAL".

Além da ótima temporada que Rodinei vem fazendo com a camisa do Flamengo, o Galo acha que o elogio feito por Tite na última convocação da seleção brasileira e o interesse recente do River Plate podem elevar o passe do jogador. Apesar da avaliação, o clube mineiro se mantém confiante em um acerto com o camisa 22 do Rubro-Negro.

Rodinei era alvo de críticas da torcida no início do ano, mas o cenário mudou ao longo da temporada. O lateral conquistou a vaga de titular e tem colecionado bons jogos com a camisa rubro-negra. O jogador tem contrato até dezembro e pretendia deixar o Flamengo, mas uma renovação não está totalmente descartada.