Rio - Convocado para os últimos amistosos da seleção brasileira antes do começo da Copa do Mundo, Pedro está com bastante moral com Tite. Em participação no "Bem, Amigos!", o treinador concordou com a opinião de que o atacante do Flamengo tem características semelhantes a Robert Lewandowski, jogador do Barcelona. A opinião inicialmente foi dada por Galvão Bueno.

"Eu vejo e o Dorival Júnior também vê (o Pedro como nosso Lewandowski). Eu conversando com ele falei: "É impressionante a jogada terminal dele". Ele acompanha qualquer raciocínio. A capacidade dele de tabela, de acompanhar rápido os jogadores, a capacidade técnica. Ele sempre é o jogador do "não é força, é jeito", afirmou Tite.

Apesar de admitir que o atacante do Flamengo talvez tenha menos intensidade que os outros jogadores que vem sendo convocados para a seleção brasileira, Tite afirmou que Pedro dá uma opção diferente para a montagem do ataque.

"Pedro é pivô. É o jogador da jogada terminal. Não queira dele transição em velocidade, mas dê a bola nele, para escorar, para uma tabela, uma jogada de cabeceio, para furar a defesa de um adversário que joga com a "bunda lá atrás"", disse.