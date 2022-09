Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2022

O estádio que o Flamengo pretende construir terá capacidade para mais de 100 mil pessoas. É o que garantiu o vice presidente de futebol do clube, Marcos Braz, em entrevista ao site Paparazzo Rubro-Negro. O dirigente falou sobre o projeto e destacou que o presidente Rodolfo Landim está à frente do tema.

"Com certeza absoluta, o estádio saindo, será para mais de 100 mil pessoas. Eu confio. Confio nessa determinação dele (de Rodolfo Landim). Se vai ser possível ou não, se vai dar tempo ou não, o Flamengo vai fazer um estádio para mais de 100 mil lugares. Pode cravar", disse Braz.



"Fazer um estádio de mais de 100 mil lugares não é brincadeira, você precisa de tempo. Projetos, uma série de coisas. O presidente Landim está muito à frente disso, é a pessoa que mais está a frente disso no Flamengo. Tomara que dê certo. Acredito muito na força dele, na força do Flamengo e também da torcida", completou.

Vale lembrar que em agosto o presidente Rodolfo Landim já havia falado sobre a capacidade do futuro estádio. Em um vídeo que circulou nas redes sociais durante o jogo do Flamengo contra o Athletico, pelo Brasileirão, o mandatário afirmou que o local teria espaço para "no mínimo 100 mil pessoas".