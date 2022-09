David Luiz e Léo Pereira têm bom desempenho na defesa do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/09/2022 17:00

A um passo da final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (14), às 21h30 no Maracanã, podendo até mesmo perder por um gol de diferença - por dois a decisão será nos pênaltis -, já que venceu na ida por 3 a 1. Uma vantagem considerável e que se torna ainda mais poderosa levando-se em consideração os últimos confrontos com o adversário e também o desempenho da defesa rubro-negra, que não sofre dois gols há 23 partidas.

Ao vencer no Morumbi, o Flamengo confirmou a superioridade recente sobre o São Paulo, chegando à quinta vitória seguida, recorde absoluto do confronto. Além disso, o Rubro-Negro nunca perdeu para o técnico Rogério Ceni, comandante do adversário, em nove jogos.



Mas se retrospecto não entra em campo, o desempenho da defesa rubro-negra é o grande trunfo no duelo de volta no Maracanã. Até mesmo em caso de uma derrota nesta quarta. Afinal, a última vez que o time de Dorival Júnior levou dois gols numa mesma partida foi em 23 de junho. Ou seja, há quase três meses, desde o 2 a 1 do Atlético-MG, pela Copa do Brasil.



E uma derrota por dois gols de diferença - o que levaria para os pênaltis -, também tem bastante tempo: em 19 de junho, novamente para o Galo: 2 a 0 pelo Brasileirão. Era início de trabalho de Dorival, que nos primeiros jogos pelo Flamengo também perdeu por essa diferença: 3 a 1 para o Internacional.



Esses confrontos foram fora de casa. No Maracanã, a última derrota rubro-negra por essa distância no placar foi no primeiro jogo da final do Carioca: 2 a 0 para o Fluminense, em 31 de março.