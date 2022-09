Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2022 18:00

Rio - Elogiado pelo trabalho que vem fazendo no Flamengo, Dorival Júnior ainda tem futuro incerto no clube em 2023. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro só deverá procurar o técnico para negociar uma renovação após o fim da temporada.

O trabalho de Dorival Júnior vem sendo bem avaliado e a tendência é que uma proposta de renovação seja feita. No entanto, os dirigentes do Flamengo preferem esperar o fim da temporada e analisar os resultados esportivos da equipe carioca. O Rubro-Negro está na final da Libertadores, bem perto da final da Copa do Brasil e na terceira posição do Brasileiro.

Apesar do desejo de renovar com Dorival Júnior, o nome de Jorge Sampaoli aparece como uma possibilidade no Flamengo. De acordo com o jornalista, o argentino deseja um projeto ambicioso para o próximo ano e seu nome pode ganhar força no clube carioca, caso a permanência de Dorival não aconteça.

Em seu terceira passagem pelo Flamengo, o treinador comandou o clube em 27 partidas, com 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O contrato de Dorival Júnior com o Rubro-Negro vai até o fim de 2022.