Wendel aceitou proposta de renovação de contrato com o Zenit - Divulgação/Zenit

Publicado 13/09/2022 16:40

Rio - O volante Wendel explicou os motivos que o levaram a recusar a proposta do Flamengo e renovar seu contrato com o Zenit-RUS. Em entrevista ao "GE", o jogador explicou que não desejava deixar o clube exercendo o mecanismo da Fifa que permite a rescisão unilateral por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"A decisão de ficar foi até por uma questão de gratidão. Sempre fui valorizado e muito bem tratado no Zenit, não me sentiria bem exercendo a cláusula de forma unilateral para sair. Conversamos, e eles ofereceram uma renovação, foi o melhor para todos naquele momento", afirmou Wendel.

O ex-volante do Fluminense se disse honrado com o interesse do Rubro-Negro e comentou a repercussão da negociação.

"O interesse do Flamengo me deixou muito feliz e a repercussão foi muito grande. Era o tempo todo notificação no celular com o pessoal mandando prints e links de notícias, perguntando se eu estava indo mesmo, se era verdade... Meus representantes conversaram com o Flamengo, e tiveram outras conversas também, não sei se posso falar os clubes, mas clubes gigantes de Itália e Inglaterra. Eu fiquei muito feliz com esses interesses", contou.

Após a renovação, Wendel vive grande momento no Zenit. Em 10 jogos na temporada, o brasileiro já balançou as redes em seis oportunidades.