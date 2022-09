Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/09/2022 15:18

Rio - Ausente em todas as convocações de Tite em 2022, o atacante do Flamengo, Gabigol, ainda tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o técnico colocou o ídolo rubro-negro ao lado de alguns jogadores que brigam para estarem na lista final para o Mundial.

"Esses quatro (Richarlison, Gabriel Jesus, Matheus Cunha e Pedro)… não posso descartar o Gabriel Barbosa (Gabigol). Não tenho condição (de dizer agora quem será convocado). Os atletas desse nível ali na frente… eles concorrem. Alguém vai ter que ficar fora", afirmou.

Apesar de ter falado que Pedro tem uma característica diferente dos demais jogadores de ataque que vem convocando, Tite afirmou que o jogador do Flamengo irá disputar sua vaga na lista com atletas que atuam no futebol europeu e também com Gabigol.



"O Richarlison é 9, o Gabriel Jesus é 9, o Matheus Cunha é 9 e o Pedro é 9. Os quatro têm características que modificam", disse.