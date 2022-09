Bill Morais, popularmente conhecido como 'Bora, Bill', visitou o CT Ninho do Urubu nesta segunda-feira - Reprodução/FlaTV

Bill Morais, popularmente conhecido como 'Bora, Bill', visitou o CT Ninho do Urubu nesta segunda-feiraReprodução/FlaTV

Publicado 13/09/2022 15:30

Rio - O cearense Bill Morais ficou popularmente conhecido na internet na última semana, por conta do meme "Bora, Bill". Na última segunda-feira (12), o cearense foi convidado pelo Flamengo para conhecer a estrutura do CT Ninho do Urubu, e para participar de uma entrevista na FlaTV. Durante o bate-papo, Bill destacou a emoção de estar ganhando fama, e destacou a surpresa no meme ter estourado pelo Brasil inteiro.

"Nunca esperei, na minha vida, estar participando de uma entrevista dessas. Nunca pensei que essa brincadeira entre o narrador (Josiano Morais) e o Lenda Gonzalez (comentarista) ia se tornar esse meme. No começo eu me zangava, mas só tenho a agradecer a eles, a Deus, a todo mundo que curte e compartilha", disse.



Bill Morais também foi convidado para assistir ao duelo entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O cearense, que é treinador de futebol amador, comentou sobre suas expectativas para o confronto.

"É a realização de um sonho. Se esse Pedrão fosse lá, ia meter gol de todo jeito. O homem tá no auge. Eu, como treinador, já passei por essas situações. Ter resultado favorável no primeiro jogo, não é achar que já tá ganho e entrar dando mole", avaliou o "Bora, Bill".



Com Bill na torcida, Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Morumbi, o Rubro-Negro acabou garantindo a vitória por 3 a 1.